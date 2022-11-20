Характеристики товара
Описание
Галант — классическое кресло с небольшим, лаконичным декором. Практичное украшение любой зоны отдыха. Глубина сиденья, форма подлокотников и высота спинки подобраны так, чтобы заставить вас отдыхать дольше. Декоративную подушку можно использовать для поясницы.
Подушка декор: 500x90x260 мм.
Высота подлокотников от пола — 570 мм.
Высота подлокотников от сиденья — 200 мм.
Мягкий элемент - поддержка на эластичной ленте (не пружинный блок).
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина860 мм
- Высота1020 мм
- Ширина сиденья550 мм
- Глубина сиденья670 мм
- Высота спинки700 мм
- ОбивкаВелюр V28
- Материал каркасафанера, бук
- Высота ножек120 мм
- Цветжелтый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки980 мм
- Высота упаковки1150 мм
- Глубина упаковки350 мм
- Объём упаковки0.39 м3
- Вес упаковки29 кг