Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина450 мм
- Высота730/1000 мм
- Ширина сиденья370 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья560/830 мм
- Обивкаэкокожа
- Каркасмонолитный металл
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
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