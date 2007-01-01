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Стул обеденный Sonya, серый, серебро - фото 1

Стул обеденный Sonya, серый, серебро

Артикул: CH-077-002
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота880 мм

Параметры упаковки

  • Вес упаковки6.60 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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