Настоящее фото товара Стул Корк, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Корк, серый, белый
13 оценок
6 490
Стул Корк, серый, белый - фото 1Стул Корк, серый, белый - фото 2Стул Корк, серый, белый - фото 3Стул Корк, серый, белый - фото 4

Стул Корк, серый, белый

Артикул: CH-073-627
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота795 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Brandy-X графит
Фотография товара Стул Brandy-X графит от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Малави черный LITE
Фотография товара Стул барный Малави черный LITE от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Конструкция сборно-разборная, с мягким сиденьем и спинкой. Стул собирается из боковых комбинатов, царг, спинки на винтовые стяжки, сиденье крепится при сборке стула. Фурнитура скрытая.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота795 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материалткань, МДФ, пенополиуретан, картон
  • Материал каркасабук
  • Цветсерый, слоновая кость

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки685 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Вес упаковки3 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

