Характеристики товара
Описание
Конструкция сборно-разборная, с мягким сиденьем и спинкой. Стул собирается из боковых комбинатов, царг, спинки на винтовые стяжки, сиденье крепится при сборке стула. Фурнитура скрытая.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина575 мм
- Высота795 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материалткань, МДФ, пенополиуретан, картон
- Материал каркасабук
- Цветбежевый, слоновая кость
Параметры упаковки
- Ширина упаковки685 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Вес упаковки3 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет