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Стул Rickon 010 - фото 1

Стул Rickon 010

Артикул: CH-067-676
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина395 мм
  • Глубина405 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасабук

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