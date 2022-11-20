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Стул-кресло Марио - фото 1Стул-кресло Марио - фото 2

Стул-кресло Марио

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота680 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина480 мм
  • Вес3.2 кг

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