Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина430 мм
- Глубина410 мм
- Вес2.5 кг
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Борно
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул С-10
Люстра Cecilia 10
Люстра Cecilia 8
Батут надувной BestWay 52262 180 х 86 см
Батут надувной - игровой центр MY FIRST GYM
Батут надувной BestWay
Батут надувной BestWay 52056
Стул пластиковый Dalia, тортора
Подстолье ER 3100
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес