Характеристики товара
Описание
Вес: 8,7 кг / Высота с учетом спинки (см): 77 / Высота сидения (см): 47 / Гарантия: 18 месяцев / Глубина (см): 55 / Материал каркаса: массив / Материал сидения: ткань, клееное дерево / Фабрика: Китай / Цвет: бежевый / Ширина (см): 56
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина550 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес8.7 кг
- Материал сиденьядерево, ткань
- Тип ножекконусные
- Цветбежевый, орех
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет