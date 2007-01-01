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Настоящее фото товара Стул кухонный Пропеси, бежевый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул кухонный Пропеси, бежевый, орех
11 оценок
22 790
Товар в корзине. Перейти
Стул кухонный Пропеси, бежевый, орех - фото 1

Стул кухонный Пропеси, бежевый, орех

Артикул: CH-082-409
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес8.7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Вес: 8,7 кг / Высота с учетом спинки (см): 77 / Высота сидения (см): 47 / Гарантия: 18 месяцев / Глубина (см): 55 / Материал каркаса: массив / Материал сидения: ткань, клееное дерево / Фабрика: Китай / Цвет: бежевый / Ширина (см): 56

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес8.7 кг
  • Материал сиденьядерево, ткань
  • Тип ножекконусные
  • Цветбежевый, орех

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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