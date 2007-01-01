Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Ханнингем велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Ханнингем велюр бежевый
15 оценок
12 990
Стул полубарный Ханнингем велюр бежевый - фото 1Стул полубарный Ханнингем велюр бежевый - фото 2Стул полубарный Ханнингем велюр бежевый - фото 3Стул полубарный Ханнингем велюр бежевый - фото 4Стул полубарный Ханнингем велюр бежевый - фото 5Стул полубарный Ханнингем велюр бежевый - фото 6Стул полубарный Ханнингем велюр бежевый - фото 7
Стул полубарный Ханнингем велюр бежевый

Артикул: CH-081-554
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Ханнингем моментально привлекает внимание своим современным дизайном и продуманной эргономикой. Мягкая обивка из велюра выглядит особенно уютно и дорого, а изогнутая спинка с вертикальной декоративной простёжкой придаёт модели изящества и визуальной лёгкости. Такой элемент оформления напоминает веер и делает спинку визуально более объёмной и выразительной. Высота сиденья 68 см идеально подходит для кухонных островков, барных стоек и высоких столов. Наполнитель из ППУ обеспечивает мягкость и упругую поддержку, а встроенная металлическая подставка для ног повышает комфорт при длительном сидении. Массивные чёрные металлические ножки делают стул устойчивым и визуально лёгким. В основании каждой ножки предусмотрены специальные подпятники, которые защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение, обеспечивая стабильность и бесшумность при перемещении. Ханнингем прекрасно впишется как в домашние кухни и гостиные, так и в интерьеры ресторанов, баров и кафе, добавляя нотку утончённого уюта в любую обстановку. Эта модель — идеальный баланс между стилем, комфортом и практичностью.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья680 мм
  • Вес7.6 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаДСП
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Вес упаковки15.60 кг
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Габариты упаковки для логистики1050
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

