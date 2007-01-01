Характеристики товара
Описание
Полубарный стул Ханнингем моментально привлекает внимание своим современным дизайном и продуманной эргономикой. Мягкая обивка из велюра выглядит особенно уютно и дорого, а изогнутая спинка с вертикальной декоративной простёжкой придаёт модели изящества и визуальной лёгкости. Такой элемент оформления напоминает веер и делает спинку визуально более объёмной и выразительной. Высота сиденья 68 см идеально подходит для кухонных островков, барных стоек и высоких столов. Наполнитель из ППУ обеспечивает мягкость и упругую поддержку, а встроенная металлическая подставка для ног повышает комфорт при длительном сидении. Массивные чёрные металлические ножки делают стул устойчивым и визуально лёгким. В основании каждой ножки предусмотрены специальные подпятники, которые защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение, обеспечивая стабильность и бесшумность при перемещении. Ханнингем прекрасно впишется как в домашние кухни и гостиные, так и в интерьеры ресторанов, баров и кафе, добавляя нотку утончённого уюта в любую обстановку. Эта модель — идеальный баланс между стилем, комфортом и практичностью.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина490 мм
- Высота950 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья680 мм
- Вес7.6 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаДСП
- Цветбежевый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки510 мм
- Высота упаковки600 мм
- Вес упаковки15.60 кг
- Объём упаковки0.33 м3
- Габариты упаковки для логистики1050
- Изделия стопируютсяНет