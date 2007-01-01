Характеристики товара
Описание
Прочный пластиковый корпус обеспечивает долговечность и устойчивость, а ножки из натурального дерева придают изделию элегантность и теплоту. Дизайнерская форма стула отличается уникальными линиями и изогнутыми подлокотниками, что создает гармоничный и современный вид. Удобная спинка способствует комфортной посадке в течение длительного времени, делая этот стул идеальным выбором как для дома, так и для офиса.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота до сиденья460 мм
- Материалпластик
- Допустимая нагрузка120
- Материал ножекдерево
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Изделия стопируютсяНет