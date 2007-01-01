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Настоящее фото товара Стул Квилл софт, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Квилл софт, белый
6 оценок
4 09027
5 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Стул Квилл софт, белый

Артикул: CH-069-279
6 оценок
Основные характеристики
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материалпластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Материал ножекдерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Квилл софт, черный от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Прочный пластиковый корпус обеспечивает долговечность и устойчивость, а ножки из натурального дерева придают изделию элегантность и теплоту. Дизайнерская форма стула отличается уникальными линиями и изогнутыми подлокотниками, что создает гармоничный и современный вид. Удобная спинка способствует комфортной посадке в течение длительного времени, делая этот стул идеальным выбором как для дома, так и для офиса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья460 мм
  • Материалпластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Материал ножекдерево
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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