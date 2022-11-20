Товар в корзине. Перейти
Стул Дон серый - фото 1Стул Дон серый - фото 2Стул Дон серый - фото 3Стул Дон серый - фото 4

Стул Дон серый

Артикул: CH-052-649
8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ницца
Стул Ницца
Следующий Стул Ницца с подлокотниками
Стул Ницца

Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Дон с мягкой полукруглой спинкой и сидением из ткани букле отлично впишется в обеденную зону любой современной кухни. Каркас металлический, ножки выполнены в черном цвете. Дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия. Прекрасно сочетается с обеденным или письменным столом.

Количество штук в коробке: 2 шт
Габариты всех коробов : 65*62*43
Вес брутто изделия: 9,70
Объем всех коробов : 0,17

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина625 мм
  • Глубина625 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья465 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7,65 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Обивкаткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стул Т-КоффиНастоящее фото товара Стул Т-Коффи, произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена

Стул Т-Коффи

33
Настоящее фото товара Кресло Уни Ка 2, произведённого компанией ChiedoCover
от24 290
Оптовая цена

Кресло Уни Ка 2

42
Кресло пластиковое Морело, красныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Морело, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло пластиковое Морело, красный

35
Стул Аэр, ножки черные, велюр синийНастоящее фото товара Стул Аэр, ножки черные, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590

Стул Аэр, ножки черные, велюр синий

78
Кресло Кэнди велюр пыльно-розовыйНастоящее фото товара Кресло Кэнди велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена

Кресло Кэнди велюр пыльно-розовый

78
В наличии 17 шт.
Кресло - стул Тибру, ясень, металл черный регулируемый Настоящее фото товара Кресло - стул Тибру, ясень, металл черный регулируемый , произведённого компанией ChiedoCover
от53 690
Оптовая цена

Кресло - стул Тибру, ясень, металл черный регулируемый

14
Стул Мия, зеленыйНастоящее фото товара Стул Мия, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул Мия, зеленый

5
Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания черныйНастоящее фото товара Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания черный

12
В наличии 30 шт.
Стул Dill молочный, велюр, золотойНастоящее фото товара Стул Dill молочный, велюр, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 700
Оптовая цена

Стул Dill молочный, велюр, золотой

13
Стул Ursa черный, белыйНастоящее фото товара Стул Ursa черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул Ursa черный, белый

5
В наличии 30 шт.

С этим товаром покупают

Подстолье металлическое 1038Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1038, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1038

84
В наличии 30 шт.
Распродажа
Стул Tolix Wood барный Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39533
9 490 ₽Оптовая цена

Стул Tolix Wood барный Черный патина золото

77
В наличии 93 шт.
Настоящее фото товара Стул Chic, светло-бежевый, бежевая ткань/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 800
Оптовая цена

Стул Chic, светло-бежевый, бежевая ткань/ белый каркас

98
В наличии 22 шт.
Распродажа
Светодиодный подвесной светильник V5021-1PL StoreНастоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5021-1PL Store, произведённого компанией ChiedoCover
10 19033
14 990 ₽Оптовая цена

Светодиодный подвесной светильник V5021-1PL Store

47
В наличии 41 шт.
Скамья парковая «Park» 1440 графитНастоящее фото товара Скамья парковая «Park» 1440 графит, произведённого компанией ChiedoCover
21 490
Оптовая цена

Скамья парковая «Park» 1440 графит

42
В наличии 10 шт.
ХитРаспродажа
Стол Оксфорд, дуб натуральный, массив дубаНастоящее фото товара Стол Оксфорд, дуб натуральный, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
35 9904
37 290 ₽Оптовая цена

Стол Оксфорд, дуб натуральный, массив дуба

152
В наличии 10 шт.
Стул Cozy, латтеНастоящее фото товара Стул Cozy, латте, произведённого компанией ChiedoCover
13 690
Оптовая цена

Стул Cozy, латте

80
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Cтол Орхус 180 см массив дуба, тон американский орех нью, произведённого компанией ChiedoCover
от89 890
Оптовая цена

Cтол Орхус 180 см массив дуба, тон американский орех нью

39
В наличии 16 шт.
Стул Kora gray / blackНастоящее фото товара Стул Kora gray / black, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стул Kora gray / black

32
В наличии 24 шт.
New
Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, черный

11
В наличии 9 шт.

Другие товары из раздела стулья для дома

Стул деревянный Simol dirty oak / brownНастоящее фото товара Стул деревянный Simol dirty oak / brown, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стул деревянный Simol dirty oak / brown

44
Распродажа
Стул Деймон экокожа, бежевыйНастоящее фото товара Стул Деймон экокожа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99016
12 990 ₽Оптовая цена

Стул Деймон экокожа, бежевый

46
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Дэймон, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул Дэймон, светло-серый

13
Распродажа
Стул Ханна велюр бежевыйНастоящее фото товара Стул Ханна велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 9909
11 990 ₽Оптовая цена

Стул Ханна велюр бежевый

8
Распродажа
Стул с подлокотниками Джоэл велюр синийНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Джоэл велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99012
8 990 ₽Оптовая цена

Стул с подлокотниками Джоэл велюр синий

10
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул-кресло Дарелл велюр серыйНастоящее фото товара Стул-кресло Дарелл велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Дарелл велюр серый

8
В наличии 7 шт.
Стул Asp, капучино, велюр, черный каркасНастоящее фото товара Стул Asp, капучино, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Asp, капучино, велюр, черный каркас

5
Стул Brandy Латте, велюр, черный каркасНастоящее фото товара Стул Brandy Латте, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 300
Оптовая цена

Стул Brandy Латте, велюр, черный каркас

5
В наличии 86 шт.
Стул Каита neptun 12 / flex 230 / черныйНастоящее фото товара Стул Каита neptun 12 / flex 230 / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул Каита neptun 12 / flex 230 / черный

14
New
Стул Gawaii, букле Stella crystal, ножки металл черный муарНастоящее фото товара Стул Gawaii, букле Stella crystal, ножки металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от8 900

Стул Gawaii, букле Stella crystal, ножки металл черный муар

11

Товар в корзине

Стул Дон серый
Стул Дон серый
от 17 990
18 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Подстолье металлическое 1038Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1038, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1038

84
В наличии 30 шт.
Распродажа
Стул Tolix Wood барный Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39533
9 490 ₽Оптовая цена

Стул Tolix Wood барный Черный патина золото

77
В наличии 93 шт.
Настоящее фото товара Стул Chic, светло-бежевый, бежевая ткань/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 800
Оптовая цена

Стул Chic, светло-бежевый, бежевая ткань/ белый каркас

98
В наличии 22 шт.
Распродажа
Светодиодный подвесной светильник V5021-1PL StoreНастоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5021-1PL Store, произведённого компанией ChiedoCover
10 19033
14 990 ₽Оптовая цена

Светодиодный подвесной светильник V5021-1PL Store

47
В наличии 41 шт.