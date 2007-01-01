Характеристики товара
Описание
Стул обеденный Дон с подлокотниками серый тканевая обивка, металлические ножки
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина625 мм
- Глубина625 мм
- Высота750 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья465 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес7.65 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки9.7 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Габариты упаковки для логистики650
- Изделия стопируютсяНет