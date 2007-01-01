Характеристики товара
Описание
Подушка 03: сидение и спинка между собой соединены вставкой из ткани, поролон 20 st (можно 30 st, крепление липучки + дополнительные широкие (5см) липучки по центру подушек, подушка с молнией)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина570 мм
- Высота850 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет