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Секция стульев Стандарт-2

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес7.4 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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