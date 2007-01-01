Товар в корзине. Перейти
Диего стул плетеный из роупа, коричневый - фото 1Диего стул плетеный из роупа, коричневый - фото 2

Диего стул плетеный из роупа, коричневый

Артикул: CH-077-361
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Кристалл Красный, пластиковый
Фотография товара Стул Кристалл Красный, пластиковый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Фотография товара Стул Блиц Дымчатый, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул «Диего» изготовлен из стального каркаса, окрашенного порошковой износостойкой краской коричневого цвета.Каркас вручную оплетен коричневым (RAL8016) роупом - эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон.В комплект входит подушка со съёмным чехлом из 100% влагоотталкивающего полиэстера темно-серого цвета.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес8 кг
  • Материалроуп
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки670 мм
  • Вес упаковки8.50 кг
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела стулья на металлокаркасе

Товар в корзине

Диего стул плетеный из роупа, коричневый
Диего стул плетеный из роупа, коричневый
от 24 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
101 310
112 562 ₽по отдельности

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Больше стульев – Меньше цена!
Больше стульев – Меньше цена!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.