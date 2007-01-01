Характеристики товара
Описание
Стул «Диего» изготовлен из стального каркаса, окрашенного порошковой износостойкой краской коричневого цвета.Каркас вручную оплетен коричневым (RAL8016) роупом - эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон.В комплект входит подушка со съёмным чехлом из 100% влагоотталкивающего полиэстера темно-серого цвета.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина560 мм
- Высота760 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес8 кг
- Материалроуп
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки670 мм
- Вес упаковки8.50 кг
- Объём упаковки0.44 м3
- Изделия стопируютсяНет