Характеристики товара
Описание
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклеёной фанеры с наполнением из пенополиуретана и обтянуты тканью или искусственной экокожей, основание — цельносварной каркас из стальной трубы диаметром 18 мм. Максимальная допустимая нагрузка — до 100 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина530 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Вес4.2 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветголубой
- Обивкамикровелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет