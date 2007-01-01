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Настоящее фото товара Стул Максис, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Максис, черный
7 оценок
3 490
Товар в корзине. Перейти
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Стул Максис, черный

Артикул: CH-088-441
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклеёной фанеры с наполнением из пенополиуретана и обтянуты тканью или искусственной экокожей, основание — цельносварной каркас из стальной трубы диаметром 18 мм. Максимальная допустимая нагрузка — до 100 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес4.2 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой
  • Обивкамикровелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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