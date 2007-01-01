Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Many, серый
Стул Many, серый
8 оценок
2 990
Стул Many, серый - фото 1Стул Many, серый - фото 2Стул Many, серый - фото 3
NEW

Стул Many, серый

Артикул: CH-080-174
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Высота750 мм
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Высота750 мм
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Стул Many, серый
Стул Many, серый
2 990
