Характеристики товара
Описание
Раскладной стул Charisma - отличный выбор для создания уюта в доме, офисе или на даче. Универсальный дизайн позволяет использовать складную мебель для дачных посиделок в саду с друзьями, для обустройства мобильности офисного пространства, а также для организации тренингов и мастер - классов.
Пластиковый складной стул со спинкой сочетает в себе комфорт и функциональность. Вы легко сможете убрать его, освободив дополнительное пространство, а также транспортировать и хранить его без лишних хлопот. Складные стулья со спинкой разработаны с учетом анатомических особенностей человека, что обеспечивает максимально комфортное сидение. Максимальная нагрузка на стул 200 кг.
Металлический каркас стула имеет порошковый окрас, который придает ему современный вид и обеспечивает надежность при использовании садового стула. Сиденье и спинка стула выполнены из полипропилена устойчивого к воздействию УФ-излучения, сохраняют свой цвет длительное время. Расположение ножек позволяет удобно разместить стул под столом, не мешая движению и обеспечивая достаточное пространство для ног.
На концах опор складных стульев для кухни имеются заглушки, которые обезопасят напольное покрытие от повреждения, а при использовании стула в качестве садовой мебели они предотвратят попадание грязи внутрь каркаса.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина487 мм
- Глубина594 мм
- Высота859 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья580 мм
- Материалпластик, полипропилен
- Цветсерый, металлический