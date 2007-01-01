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Капри журнальный столик плетеный, коричневый - фото 1Капри журнальный столик плетеный, коричневый - фото 2
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Капри журнальный столик плетеный, коричневый

Артикул: CH-077-145
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик «Капри» является идеальным дополнением аналогичной линейки мебели для комфортного отдыха. Ее каркас сделан из высокопрочного алюминия, который оплетен искусственным ротангом с помощью ручного круглого плетения. Столик представлен в коричневом цвете.Неотъемлемой частью столика является стеклянная столешница. Ее толщина достигает 5 мм. Стеклянная рабочая поверхность крепится на прозрачные силиконовые присоски, что позволяет транспортировать его в собранном виде.



Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина950 мм
  • Глубина950 мм
  • Высота370 мм
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки390 мм
  • Глубина упаковки980 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Капри журнальный столик плетеный, коричневый
Капри журнальный столик плетеный, коричневый
38 890
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