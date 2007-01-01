Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Rhythm, каркас хром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Rhythm, каркас хром, красный
8 оценок
3 690
Товар в корзине. Перейти
Стул Rhythm, каркас хром, красный - фото 1Стул Rhythm, каркас хром, красный - фото 2Стул Rhythm, каркас хром, красный - фото 3Стул Rhythm, каркас хром, красный - фото 4

Стул Rhythm, каркас хром, красный

Артикул: CH-080-365
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья550 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Изо на газлифте, сетка
Фотография товара Кресло Изо на газлифте, сетка от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Iso 008, кожзам черный
Фотография товара Стул Iso 008, кожзам черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Бестселлер в категории "стулья для посетителей". Стул для посетителей имеет широкую спинку и сидение. Представлен большой выбор обивки. Максимальная нагрузка - 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья600 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Цветкрасный, хромированный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1200 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки2440 мм
  • Объём упаковки2.34 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, пластик белый

49
Распродажа
Фотография товара Стул офисный Simona розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Simona розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49044
25 490 ₽Оптовая цена

Стул офисный Simona розовый

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Leo CF Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Leo CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Leo CF Экокожа Черный

147
В наличии 856 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ)

49
Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (на черной крестовине Somalia) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (на черной крестовине Somalia), произведённого компанией ChiedoCover
от15 79024
20 590 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (на черной крестовине Somalia)

54
Фотография товара Стул Fix Chrome черный экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fix Chrome черный экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Fix Chrome черный экокожа

143
В наличии 299 шт.
Настоящее фото товара Стул Атлант шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Атлант шоколад

59
Фотография товара Стул Биг бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Биг бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Биг бежевый

45
Распродажа
Фотография товара Стул Аврилле, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аврилле, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 89021
19 990 ₽Оптовая цена

Стул Аврилле, черный

42
В наличии 7 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Trizor, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Trizor, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Компьютерное кресло Trizor, белый

6

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол офисный LA-ST45, черный, дуб бежево-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол офисный LA-ST45, черный, дуб бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 09010
20 090 ₽Оптовая цена

Стол офисный LA-ST45, черный, дуб бежево-серый

9
В наличии 12 шт.
Фотография товара Каркас кресла Прайд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Прайд, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390

Каркас кресла Прайд

50
Фотография товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, баклажановый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, баклажановый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, баклажановый

45
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев Arkulla, произведённого компанией ChiedoCover
от43 890
Оптовая цена

Тележка для складных стульев Arkulla

7
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Настоящее фото товара Стол прямолинейный, 1800*700, шамони светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Стол прямолинейный, 1800*700, шамони светлый

5
В наличии 35 шт.
Фотография товара Каркас стула Milas 4004 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Milas 4004, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Каркас стула Milas 4004

50
Фотография товара Чехол Е07 на стул Eames, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е07 на стул Eames, серый

42
Фотография товара Тележка для складных стульев от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для складных стульев, произведённого компанией ChiedoCover
21 090

Тележка для складных стульев

6
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Другие товары из раздела офисные стулья

Хит
Фотография товара Стул Самба, экокожа BLACK, каркас хром, подлокотники бук старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, экокожа BLACK, каркас хром, подлокотники бук старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
4 89034
7 390 ₽

Стул Самба, экокожа BLACK, каркас хром, подлокотники бук старинный орех

11
Фотография товара Стул Comfy, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Comfy, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена

Стул Comfy, черный

11
Фотография товара Стул Horus, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Horus, хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Стул Horus, хром

13
Фотография товара Стул на металлокаркасе Rek, золотой, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Rek, золотой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Rek, золотой, черный

15
В наличии 22 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Dune, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Dune, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул пластиковый Dune, серый, белый

13
Фотография товара Стул пластиковый c подушкой Dune, темно-синий, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый c подушкой Dune, темно-синий, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый c подушкой Dune, темно-синий, белый

5
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул Breeze Office SW от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Breeze Office SW, произведённого компанией ChiedoCover
27 390
Оптовая цена

Стул Breeze Office SW

14
Распродажа
Фотография товара Стул Vita, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vita, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
17 0908
18 490 ₽

Стул Vita, коричневый

10
В наличии 18 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), синий

8
New
Фотография товара Стул Volta, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Volta, черный, произведённого компанией ChiedoCover
38 890

Стул Volta, черный

12
В наличии 50 шт.

Товар в корзине

Стул Rhythm, каркас хром, красный
Стул Rhythm, каркас хром, красный
3 690
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол офисный LA-ST45, черный, дуб бежево-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол офисный LA-ST45, черный, дуб бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 09010
20 090 ₽Оптовая цена

Стол офисный LA-ST45, черный, дуб бежево-серый

9
В наличии 12 шт.
Фотография товара Каркас кресла Прайд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Прайд, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390

Каркас кресла Прайд

50
Фотография товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, баклажановый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, баклажановый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, баклажановый

45
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев Arkulla, произведённого компанией ChiedoCover
от43 890
Оптовая цена

Тележка для складных стульев Arkulla

7

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности