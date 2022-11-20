Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалметалл
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Кресло Пилот люкс
Стул 06114АМ желтый
Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый
Стул Альбан Капитоне М
Подвесной светильник Rueca №1
Подвесной светильник Rueca №2
Подвесной светильник Dunas №1
Подвесной светильник Dunas №2
Подвесной светильник Dunas №3