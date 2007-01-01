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Настоящее фото товара Стул Лофт Грац барный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Лофт Грац барный
54 оценки
4 790
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Стул Лофт Грац барный

Артикул: CH-004-615
54 оценки
Основные характеристики
  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота750 мм
  • Материал сиденьямассив, сосна
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Барный стул Лофт Грац – стильное решение для премиальных пространств.

Современный барный стул с выразительным дизайном станет изюминкой вашего ресторана, бара или отеля. Сочетание благородного бордового дерева и матового металла создает атмосферу утонченной элегантности.

Преимущества:
✔ Эргономичный комфорт – анатомическое сиденье и поддержка спины
✔ Повышенная устойчивость – усиленный металлокаркас с геометрическими перекладинами
✔ Стильный акцент – глубокий бордовый цвет подчеркнет статус заведения
✔ Практичность – износостойкие материалы для интенсивного использования

Этот стул – инвестиция в имидж вашего заведения. Его благородный дизайн создаст запоминающийся образ и подчеркнет уровень обслуживания.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота750 мм
  • Материал сиденьямассив, сосна
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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