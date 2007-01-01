Характеристики товара
Описание
Барный стул Лофт Грац – стильное решение для премиальных пространств.
Современный барный стул с выразительным дизайном станет изюминкой вашего ресторана, бара или отеля. Сочетание благородного бордового дерева и матового металла создает атмосферу утонченной элегантности.
Преимущества:
✔ Эргономичный комфорт – анатомическое сиденье и поддержка спины
✔ Повышенная устойчивость – усиленный металлокаркас с геометрическими перекладинами
✔ Стильный акцент – глубокий бордовый цвет подчеркнет статус заведения
✔ Практичность – износостойкие материалы для интенсивного использования
Этот стул – инвестиция в имидж вашего заведения. Его благородный дизайн создаст запоминающийся образ и подчеркнет уровень обслуживания.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
- Высота750 мм
- Материал сиденьямассив, сосна
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет