Стул Vente, велюр Velutto 41, с логотипом, фиолетовый
Стул Vente, велюр Velutto 41, с логотипом, фиолетовый
9 оценок
4 29053
8 990 ₽
Фотографии покупателей
Стул Vente, велюр Velutto 41, с логотипом, фиолетовый

Артикул: CH-080-703
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветфиолетовый
  • Цвет ножекчерный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Стул Vente, велюр Velutto 41, с логотипом, фиолетовый
Стул Vente, велюр Velutto 41, с логотипом, фиолетовый
4 290
8 990 ₽
В корзине

