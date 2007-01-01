Характеристики товара
Описание
Материал каркаса и ножек - массив бука, материал сиденья - шнур из шпагата.
На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают от повреждения напольного покрытия.
Сборка не требуется.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина580 мм
- Высота755 мм
- Ширина сиденья475 мм
- Глубина сиденья405 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Материалдерево, массив, массив бука
- Материал каркасабук
- Тип ножекконусные
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет