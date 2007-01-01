Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Monk stick, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Monk stick, бежевый
10 оценок
12 990
Стул Monk stick, бежевый - фото 1Стул Monk stick, бежевый - фото 2Стул Monk stick, бежевый - фото 3Стул Monk stick, бежевый - фото 4Стул Monk stick, бежевый - фото 5Стул Monk stick, бежевый - фото 6Стул Monk stick, бежевый - фото 7

Стул Monk stick, бежевый

Артикул: CH-083-234
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота755 мм
  • Ширина сиденья475 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса и ножек - массив бука, материал сиденья - шнур из шпагата.
На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают от повреждения напольного покрытия.
Сборка не требуется.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота755 мм
  • Ширина сиденья475 мм
  • Глубина сиденья405 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материалдерево, массив, массив бука
  • Материал каркасабук
  • Тип ножекконусные
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

