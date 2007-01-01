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Стул Elevo, велюр, серый

Артикул: CH-078-029
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Elevo — стиль и комфорт в современном дизайне.

Дизайн и материалы. Стул Elevo выполнен в современном стиле, который идеально впишется в любой интерьер. Обивка сиденья и спинки выполнена из мягкого и приятного на ощупь велюра серого цвета — прочного и износостойкого материала. Каркас из металла в черном цвете добавляет элегантности и изысканности.

Комфорт и удобство. Стул прослужит долгие годы, не требует много времени для ухода. Широкая полукруглая спинка и сиденье обеспечивают комфортную посадку даже при длительном использовании, а прочный каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.

Применение. Лаконичный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны, в гостиной, на кухне, а также в ресторанах или кафе. Прекрасно дополнит интерьеры различных стилей и отлично смотрится в комплекте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки810 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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