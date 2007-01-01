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Настоящее фото товара Стул Моррис, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Моррис, черный
9 оценок
8 990
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Стул Моррис, черный

Артикул: CH-073-396
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина505 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Моррис — скульптурный и эстетичный стул, дизайн которого дерзко подмигивает прошлому. В основе элегантного внешнего вида — классические формы «виндзорского» стула. Спинка в выразительном графичном оформлении: струны-шесты сходятся у верхнего «гребня», поддерживая игру света в помещении. Создают комфортную опору для спины и снижают нагрузку на позвоночник. Широкое мягкое сиденье из экокожи, устойчивые веретенообразные ножки, плавные углы отвечают за эргономику, тактильность, динамику.

Стильное звучание придаёт контрастная оплётка на сиденье. Корпус выполнен из пластика. Поэтому модель не боится влаги, устойчива к внешним воздействиям, можно использовать в полуоткрытых локациях. Минималистичный характер отвечает за универсальность. Стулья Моррис гармонично вписываются в большинство актуальных интерьеров кухни, обеденных или рабочих зон, бизнес-пространств.
Стул Моррис – средней жесткости с широким сиденьем и невысокой спинкой. Правильная анатомическая форма обеспечивает комфортную посадку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина505 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья405 мм
  • Высота до сиденья485 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный, темно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Глубина упаковки760 мм
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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