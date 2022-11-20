Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1110 мм
- Ширина1000/1300/1500/1700/1900 мм
- Длина2040/2140 мм
- Материал каркасасосна
- Цветсерый
|Габариты, мм
|Спальное место, мм
|Стоимость, руб
|1300*2140
|1200*2000
|24990
|1500*2140
|1400*2000
|26990
|1700*2140
|1600*2000
|27900
|1900*2140
|1800*2000
|28990
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