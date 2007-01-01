Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина400 мм
- Высота770 мм
- Ширина сиденья380 мм
- Глубина сиденья340 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес3.5 кг
- Материал сиденьяискусственная кожа
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, хромированный
- Обивкаискусственная кожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки290 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет