Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Fold 1 складной beige / white, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Fold 1 складной beige / white
15 оценок
1 990
Товар в корзине. Перейти
Стул на металлокаркасе Fold 1 складной beige / white - фото 1Стул на металлокаркасе Fold 1 складной beige / white - фото 2Стул на металлокаркасе Fold 1 складной beige / white - фото 3Стул на металлокаркасе Fold 1 складной beige / white - фото 4Стул на металлокаркасе Fold 1 складной beige / white - фото 5Стул на металлокаркасе Fold 1 складной beige / white - фото 6

Стул на металлокаркасе Fold 1 складной beige / white

Артикул: CH-081-659
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Высота спинки: 34 см. Толщина в сложенном виде: 5 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - искусственная кожа; Материал обивки - искусственная кожа; Цвет ножек - белый; Ширина - 43; Глубина - 40; Высота - 77; Ширина сиденья - 38; Глубина сиденья - 34; Высота сиденья - 44;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья340 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес3.5 кг
  • Материал сиденьяискусственная кожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, белый
  • Обивкаискусственная кожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки290 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

