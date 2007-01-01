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Стул Stag, светло-серый, серые ножки - фото 1Стул Stag, светло-серый, серые ножки - фото 2Стул Stag, светло-серый, серые ножки - фото 3

Стул Stag, светло-серый, серые ножки

Артикул: CH-074-524
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Stag — элегантное решение для вашего интерьера.

Материалы и цвета. Сиденье и спинка стула обиты тканью шенилл светло-серого цвета, которая отличается повышенной прочностью, износостойкостью и длительным сроком службы. Обладает приятной бархатистой структурой (на ощупь напоминает вельвет). Ножки выполнены из прочного металла в тон обивке, что подчеркивает гармоничный и современный дизайн модели.

Дизайн и комфорт. Стул выделяется своей мягкостью и удобством: широкое сиденье и закругленная спинка создают идеальные условия для долгого сидения. Отсутствие подлокотников придает модели легкость, а эргономичная форма гарантирует комфортную поддержку спины.

Устойчивость и безопасность. Выдерживает нагрузку до 150 кг и подходит для ежедневного использования. Специальные подпятники на ножках защищают напольное покрытие от повреждений и предотвращают скольжение, обеспечивая дополнительную безопасность.

Место использования. Идеально подходит для кухни, дома, кафе или ресторанов. Его универсальный и лаконичный дизайн легко впишется в любые интерьеры, создавая атмосферу уюта и комфорта.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки14.90 кг
  • Габариты упаковки для логистики640
  • Изделия стопируютсяНет

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