Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Kamelia белый / ткань золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Kamelia белый / ткань золотые ножки
11 оценок
7 690
Стул на металлокаркасе Kamelia белый / ткань золотые ножки - фото 1Стул на металлокаркасе Kamelia белый / ткань золотые ножки - фото 2Стул на металлокаркасе Kamelia белый / ткань золотые ножки - фото 3Стул на металлокаркасе Kamelia белый / ткань золотые ножки - фото 4Стул на металлокаркасе Kamelia белый / ткань золотые ножки - фото 5Стул на металлокаркасе Kamelia белый / ткань золотые ножки - фото 6Стул на металлокаркасе Kamelia белый / ткань золотые ножки - фото 7

Стул на металлокаркасе Kamelia белый / ткань золотые ножки

Артикул: CH-081-612
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - шенилл; Материал обивки - шенилл; Ширина - 57; Глубина - 55; Высота - 80; Ширина сиденья - 49; Глубина сиденья - 43; Высота сиденья - 47;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники
  • Тип ножекпаук
  • Цветбелый, золотой
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки545 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стул на металлокаркасе Kamelia белый / ткань золотые ножки
Стул на металлокаркасе Kamelia белый / ткань золотые ножки
7 690
В корзине

