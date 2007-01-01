Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Glen, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Glen, серый
8 оценок
89 290
Стул Glen, серый - фото 1Стул Glen, серый - фото 2Стул Glen, серый - фото 3Стул Glen, серый - фото 4
NEW

Стул Glen, серый

Артикул: CH-082-667
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота950 мм
  • Глубина сиденья480 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ PLUS.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, волнообразные пружины, материал ножек - крашеное дерево. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 2, количество штук на стандартной паллете (80x120): 6
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 72см х 72см х 102см х 10кг, 2 штуки - короб #1: 72см х 92см х 102см х 20кг
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота950 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес8.1 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасабук
  • Тип ножекконусные
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.59 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

