Стул Версаль велюр пыльно - синий

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Стул Версаль велюр пыльно - синий

4.4
9 990 ₽14 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 51x49x56

Вес брутто: 4,84 кг

Объем: 0,14 м3

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Основные характеристики

  • Высота935 мм
  • Ширина480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсиний

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Настоящее фото товара Стул Блиц Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Стул Блиц Красный, пластиковый

Стул Блиц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
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Стул Блиц Дымчатый, пластиковый

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Стул Венера, вельвет серый

В наличии 30 шт.
Стул Венера, вельвет цвет шампаньНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет цвет шампань, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена
5

Стул Венера, вельвет цвет шампань

Стул Феникс Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стул Феникс Дымчатый, пластиковый

Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49018
13 990 ₽Оптовая цена
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Стул Диана, вельвет сине-зеленый

В наличии 46 шт.
Стул Диана, микрофибра цвет стальнойНастоящее фото товара Стул Диана, микрофибра цвет стальной, произведённого компанией ChiedoCover
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В наличии 32 шт.
Стул Кромвель, синийНастоящее фото товара Стул Кромвель, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
18

Стул Кромвель, синий

В наличии 3 шт.
Стул Кромвель, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Кромвель, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Кромвель, фиолетовый

В наличии 72 шт.
Стул Монарх, розовыйНастоящее фото товара Стул Монарх, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
10 99022
13 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Монарх, розовый

В наличии 5 шт.
Стул Монарх, серый Настоящее фото товара Стул Монарх, серый , произведённого компанией ChiedoCover
10 99022
13 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Монарх, серый

Чехол 01 на стул Кьявари, бежевыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от440
8

Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый

Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от440
8

Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый

Стул Валенсия, бархат, бордовыйНастоящее фото товара Стул Валенсия, бархат, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
16

Стул Валенсия, бархат, бордовый

Стул барный Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
84Хит

Стул барный Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 27 шт.
Стул барный Ститч, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Ститч, вельвет серый

В наличии 100 шт.
Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый

В наличии 81 шт.
Стул Принц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
14

Стул Принц Прозрачный, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул барный Валенсия, голубойНастоящее фото товара Стул барный Валенсия, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
13

Стул барный Валенсия, голубой

Стул Принц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принц Дымчатый, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул барный Либерти черныйНастоящее фото товара Стул барный Либерти черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
11

Стул барный Либерти черный

В наличии 31 шт.
Стул барный Бентли, черныйНастоящее фото товара Стул барный Бентли, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Бентли, черный

В наличии 100 шт.
Стол Ария, белая столешница, золотой каркасНастоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 500
9

Стол Ария, белая столешница, золотой каркас

Стул барный Малави черныйНастоящее фото товара Стул барный Малави черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Малави черный

В наличии 100 шт.
Стул барный Купер коричневыйНастоящее фото товара Стул барный Купер коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Купер коричневый

В наличии 25 шт.
Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки

В наличии 43 шт.
Стул Консек барный, мягкий, белыйНастоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
9

Стул Консек барный, мягкий, белый

Настоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
5

Стул Консек барный, мягкий, серый

Стул Слинг барный, золотойНастоящее фото товара Стул Слинг барный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
10

Стул Слинг барный, золотой

Стул Консек барный, золотойНастоящее фото товара Стул Консек барный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
10

Стул Консек барный, золотой

Стул Лофт-12 барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-12 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
11

Стул Лофт-12 барный

Стул Лофт-12 Н барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-12 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
13

Стул Лофт-12 Н барный

Стул Лофт-12 НМ барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-12 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
10

Стул Лофт-12 НМ барный

Табурет Лофт-11 барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
6

Табурет Лофт-11 барный с подножкой

Табурет Лофт-12 М барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
7

Табурет Лофт-12 М барный с подножкой

Табурет Лофт-12 барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
7

Табурет Лофт-12 барный

Кресло Изо GНастоящее фото товара Кресло Изо G, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
13

Кресло Изо G

Кресло Изо GTSНастоящее фото товара Кресло Изо GTS, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
13

Кресло Изо GTS

Стул Изо NetНастоящее фото товара Стул Изо Net, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
15

Стул Изо Net

Стул Изо PLНастоящее фото товара Стул Изо PL, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
9

Стул Изо PL

Стул Стандарт +Настоящее фото товара Стул Стандарт +, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
13

Стул Стандарт +

Стул ФорумНастоящее фото товара Стул Форум, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
10

Стул Форум

Стул Изо СТНастоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
8

Стул Изо СТ

Стул Eames DAR черныйНастоящее фото товара Стул Eames DAR черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 49039
8 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Eames DAR черный

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames DAR белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 49039
8 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Eames DAR белый

Стул EAMES барный черныйНастоящее фото товара Стул EAMES барный черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
15

Стул EAMES барный черный

Стул EAMES барный белыйНастоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул EAMES барный белый

Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Борно зеленый

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Венера диамант вельвет бордовый

В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый

В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-4

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
9

Секция многоместная ИЗО-3

Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
11

Секция многоместная Кортес

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
7

Секция многоместная ИЗО-2

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-2 на балке

Стул Хит 25мм - серебро, синяя коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 200
12

Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона

Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарныйНастоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
10

Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный

Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
10

Стул Eames DSW DEEP, черные ножки

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1281, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена
11

Подстолье чугунное 1281

В наличии 30 шт.
Стул Eames M черныйНастоящее фото товара Стул Eames M черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
8

Стул Eames M черный

Стол Консоль Арт Деко сереброНастоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко серебро, произведённого компанией ChiedoCover
34 99033
51 990 ₽
10

Стол Консоль Арт Деко серебро

В наличии 48 шт.
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синийНастоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29012
3 720 ₽
11

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий

Стол складной Виктория 150Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
16

Стол складной Виктория 150

Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стол складной Виктория 120

Секция стульев Хит - серебро, ромб синийНастоящее фото товара Секция стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
12

Секция стульев Хит - серебро, ромб синий

Стул Chic кварцевыйНастоящее фото товара Стул Chic кварцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 700
Оптовая цена
8

Стул Chic кварцевый