1 коробка / 1 шт.
Габариты: 51x49x56
Вес брутто: 4,84 кг
Объем: 0,14 м3
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 3
Стол Лидер 4
Стол Лидер 6
Чехол для стола 01
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стол Лидер 10
Стол Лидер 11
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Чехол 46
Чехол 34
Чехол 50
Чехол 23
Чехол 40
Чехол для стола 04
Чехол для стола 10
Чехол для стола 11
Диван классический
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стул уличный из реек сосны, темный
Стол Миллер 140
Стул Дания 25мм, гладкий каркас
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Eames Черный
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Стул Кьявари Шампань, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 93 Premium
Чехол для стола 20
Чехол 03
Чехол 24, журавинка
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Чехол 103
Чехол 107
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками
Стол Равенна квадратный
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Подстолье чугунное 1282
Подстолье чугунное 1236
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Стул алюминиевый 1201
Стул Изо с пюпитром, красный
Кресло Бри
Стол Лидер 4, уличный из реек
Стол Симбиоз №21, уличный из реек, восьмигранник
Подстолье чугунное Марко КР, золото
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Старт серый
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 5, венге
Стол Лидер 9, белый
Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый
Стул Tolix Soft барный Черный матовый
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Аквамарин
Стул Tolix Arms Soft барный серебристый
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Венера, вельвет серый
Стул Венера, вельвет цвет шампань
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Диана, микрофибра цвет стальной
Стул Квини, розовый
Стул Квини, серый
Стул Кромвель, желтый
Стул Кромвель, мятный
Стул Кромвель, синий
Стул Кромвель, фиолетовый
Стул Монарх, розовый
Стул Монарх, серый
Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый
Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Валенсия, бархат, бордовый
Стул барный Ститч, вельвет королевский синий
Стул барный Ститч, вельвет серый
Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул барный Валенсия, голубой
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Либерти черный
Стул барный Бентли, черный
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Стул барный Малави черный
Стул барный Купер коричневый
Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки
Стул Консек барный, мягкий, белый
Стул Консек барный, мягкий, серый
Стул Слинг барный, золотой
Стул Консек барный, золотой
Стул Лофт-12 барный
Стул Лофт-12 Н барный
Стул Лофт-12 НМ барный
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный
Кресло Изо G
Кресло Изо GTS
Стул Изо Net
Стул Изо PL
Стул Стандарт +
Стул Форум
Стул Изо СТ
Стул Eames DAR черный
Стул Eames DAR белый
Стул EAMES барный черный
Стул EAMES барный белый
Стул Борно зеленый
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная Кортес
Секция многоместная ИЗО-2
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный
Стул Eames DSW DEEP, черные ножки
Подстолье чугунное 1281
Стул Eames M черный
Стол Консоль Арт Деко серебро
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стол складной Виктория 150
Стол складной Виктория 120
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Стул Chic кварцевый