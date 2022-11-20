Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1460 мм
- Ширина780 мм
- Высота785 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Вес40 кг
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материал каркасамассив дерева
- Обивкарогожка или велюр на выбор
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
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Диван Wolsly двухместный
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