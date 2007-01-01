Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина570 мм
- Высота890 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес6.38 кг
- Материал сиденьяшенилл
- Материал каркасаметалл
- Тип ножекконусные
- Цветбелый, черный
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки725 мм
- Высота упаковки495 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет