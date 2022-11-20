Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина440 мм
- Высота900 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес5,3 кг
- Каркасмассив сосны
- Цветбежевый, белый
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Наполеон Бронза, деревянный
Стул EAMES барный черный
Стул 06113АМ желтый
Стул барный Марсель
Стул В-630 Грейс
Стул Хэнк
Стул Милли Лайт
Стул Вольт рогожка, синий
Стул Текс, бежевый, черные ножки
Стул Tehas RU экокожа, серая сталь
Стол складной Раунд 150
Стол раздвижной Lund, белый, лакированный мдф, длина до 200 см
Стол деревянный Тринити Лофт 140 25 мм белый матовый / юта
Стол деревянный Лорентайн слоновая кость / золото
Консоль Скарлетт
Журнальный стол Лукас Gold
Стол пластиковый обеденный Clip 70, табак
Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, белый
Стол Монте 120, Орех/Слоновая кость
Стол универсальный Бриг, серый
Стул Челси черный / синий
Стул Игнис, ножки черные, велюр бежевый
Стул полубарный Knobb, черный
Стул Range, оранжевый
Стул Olys, зеленый
Стул Fog с подушкой, пластик серо-зеленый
Стул London темно-синий, букле, черный каркас
Стул обеденный Masters, светло-серый
Стул Hansen пластик бежевый
Стул Hans белый, коричневый
Стол складной Раунд 150
Стол раздвижной Lund, белый, лакированный мдф, длина до 200 см
Стол деревянный Тринити Лофт 140 25 мм белый матовый / юта
Стол деревянный Лорентайн слоновая кость / золото