Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная
Стул ЛЕД-И аквамариновый прозрачный
Стул обеденный Шанель коричневый
Стул Тюльпан, вельвет коричневый
Кресло игровое VIKING-9/BLACK искусственная кожа
Стол Bushes 120 белый/металл
Стол Corner 120 камень белый мрамор
Стол Caststeel 130 стекло под мрамор
Стол Aruba 160 белое глазурованное стекло
Стол Aruba 160 капучино глянцевое стекло
Стул Наполеон Золото, деревянный
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Наполеон Коричневый, деревянный
Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Стул Наполеон Зеленый, с подушкой