Характеристики товара
Описание
Стул сочетает в эргономичный дизайн и лаконичные формы, которые идеально впишутся в любой стиль интерьера, а прочность материала, из которого они изготовлены, позволит эксплуатировать их в любую погоду. Эргономичная и эластичная спинка позволяет много времени проводить за столом, не испытывая дискомфорта.
Стул выполнен из полипропилена армированного стекловолокном, благодаря чему повышается жесткость и надежность изделия. Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность.
Стулья штабелируются, что значительно облегчает хранение и использование. С обратной стороны каждого стула, предусмотрена защитная силиконовая накладка, которая обеспечивает бережное штабелирование без повреждений.
Специальные каучуковые заглушки на ножках стула – для защиты от повреждений Вашего напольного покрытия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота до сиденья460 мм
- Высота спинки760 мм
- Материалпластик, полипропилен
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки510 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки850 мм
- Объём упаковки0.26 м3
- Изделия стопируютсяНет