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Настоящее фото товара Стул Нобель, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Нобель, черный
15 оценок
37 790
Товар в корзине. Перейти
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Стул Нобель, черный

Артикул: CH-080-018
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1130/1230 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Нобель - это идеальное сочетание эргономичного дизайна, современных линий и высокого комфорта, созданное немецкими дизайнерами. Оно обеспечит вашей спине оптимальную поддержку благодаря регулируемому по высоте подголовнику и поясничной опоре. Мягкие подлокотники с 4Д-регулировкой обеспечат удобство в течение всего рабочего дня. Механизм качания с функцией фиксации в четырех положениях и сиденьем-слайдером позволит настроить угол наклона для максимального комфорта. Кресло также обладает регулировкой мягкости качания. С надежным газлифтом 3-го класса, крестовиной из нейлона и бесшумными колесами, оно прослужит вам долгие годы. Максимальная нагрузка 130 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1130/1230 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Вес21.4 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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