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Настоящее фото товара Стул Нова, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Нова, серый
15 оценок
25 990
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Стул Нова, серый

Артикул: CH-080-021
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1170/1390 мм
  • Ширина сиденья670 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Офисное кресло Нова — это продуманное до мелочей эргономичное решение для длительной работы в офисе или дома. Современный дизайн с высокой сетчатой спинкой и регулируемым подголовником обеспечивает максимальный комфорт и вентиляцию в течение всего дня. Мягкое сиденье обито износостойкой тканью и наполнено пеной Мемори фоам, которая адаптируется под форму тела, обеспечивая удобную посадку и снижая нагрузку на спину. Регулируемые 3Д подлокотники позволяют настроить их под индивидуальные предпочтения. Крестовина из нейлона в чёрном цвете делает конструкцию устойчивой и долговечной. Функция отрицательного угла сиденья и спинки 9 °. Механизм качания мультиблок со слайдером обеспечивает настройку глубины сиденья, регулировку угла наклона и фиксацию кресла в нескольких положениях. Кресло рассчитано на максимальную нагрузку до 130 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1170/1390 мм
  • Ширина сиденья670 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Вес21 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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