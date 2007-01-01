Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Rhythm, каркас хром, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Rhythm, каркас хром, черный
13 оценок
3 690
Товар в корзине. Перейти
Стул Rhythm, каркас хром, черный - фото 1Стул Rhythm, каркас хром, черный - фото 2Стул Rhythm, каркас хром, черный - фото 3Стул Rhythm, каркас хром, черный - фото 4

Стул Rhythm, каркас хром, черный

Артикул: CH-080-368
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья550 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Изо на газлифте, сетка
Фотография товара Кресло Изо на газлифте, сетка от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Iso 008, кожзам черный
Фотография товара Стул Iso 008, кожзам черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Бестселлер в категории "стулья для посетителей". Стул для посетителей имеет широкую спинку и сидение. Представлен большой выбор обивки. Максимальная нагрузка - 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья600 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Цветчерный, хромированный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1200 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки2440 мм
  • Объём упаковки2.34 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Atlant, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Atlant, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от15 49040
25 490 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя TopChairs Atlant, коричневое

26
В наличии 180 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, желтый/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, желтый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29015
6 190 ₽

Стул Самба, желтый/белый, каркас - серебро

59
Распродажа
Фотография товара Стул офисный Филиус экокожа коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Филиус экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99020
18 690 ₽Оптовая цена

Стул офисный Филиус экокожа коричневый

26
В наличии 84 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (на прутке со столиком) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (на прутке со столиком), произведённого компанией ChiedoCover
от21 19024
27 590 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (на прутке со столиком)

56
Фотография товара Кресло College CLG-617 LXH-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
16 090
Оптовая цена

Кресло College CLG-617 LXH-A Black

46
В наличии 57 шт.
Фотография товара Стул Атлант крафт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Атлант крафт, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Атлант крафт

49
Распродажа
Фотография товара Кресло поворотное BELLA, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное BELLA, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 0903
15 490 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное BELLA, велюр, бежевый

91
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стул Валентино, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валентино, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Стул Валентино, серый

79
Фотография товара Стул Тибо сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тибо сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Стул Тибо сиреневый

40
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло Samba, кожзам серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Samba, кожзам серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло Samba, кожзам серый

9
В наличии 5 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная

49
Фотография товара Стол рабочий Tanis от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол рабочий Tanis, произведённого компанией ChiedoCover
от51 690
Оптовая цена

Стол рабочий Tanis

43
В наличии 12 шт.
Фотография товара Каркас стула Modena от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Modena, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Каркас стула Modena

44
Фотография товара Тележка для круглых столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Тележка для круглых столов

37
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2903
1 320 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, велюр бежевый

34
Настоящее фото товара Стол оператора Белгаум, серый, столешницы венге, произведённого компанией ChiedoCover
от43 190
Оптовая цена

Стол оператора Белгаум, серый, столешницы венге

49
Настоящее фото товара Каркас для стула С12, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Каркас для стула С12

42
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев ТЛ-8Р, произведённого компанией ChiedoCover
73 090

Тележка для складных стульев ТЛ-8Р

42
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97

Другие товары из раздела офисные стулья

Фотография товара Стул Майло, рогожка, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Майло, рогожка, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Стул Майло, рогожка, мятный

26
В наличии 37 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Loftys, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Loftys, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 49036
9 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Loftys, зеленый

26
В наличии 21 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Masey, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Masey, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99034
14 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Masey, зеленый

26
В наличии 44 шт.
Фотография товара Стул пластиковый c подушкой Dune, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый c подушкой Dune, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый c подушкой Dune, серый, белый

7
Фотография товара Стул Seat Office LBR от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Seat Office LBR, произведённого компанией ChiedoCover
30 090
Оптовая цена

Стул Seat Office LBR

13
Распродажа
Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK), голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от12 59024
16 390 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK), голубой

13
Распродажа
Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK), черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 59024
16 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK), черный

14
Фотография товара Стул Era хром, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Era хром, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена

Стул Era хром, зеленый

13
New
Фотография товара Стул Neo LB, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Neo LB, черный, произведённого компанией ChiedoCover
48 890

Стул Neo LB, черный

13
New
Фотография товара Стул Nova, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Nova, серый, произведённого компанией ChiedoCover
30 190

Стул Nova, серый

15
В наличии 78 шт.

Товар в корзине

Стул Rhythm, каркас хром, черный
Стул Rhythm, каркас хром, черный
3 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная

49
Фотография товара Стол рабочий Tanis от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол рабочий Tanis, произведённого компанией ChiedoCover
от51 690
Оптовая цена

Стол рабочий Tanis

43
В наличии 12 шт.
Фотография товара Каркас стула Modena от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Modena, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Каркас стула Modena

44
Фотография товара Тележка для круглых столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Тележка для круглых столов

37

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности