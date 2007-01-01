Характеристики товара
Описание
Бестселлер в категории "стулья для посетителей". Стул для посетителей имеет широкую спинку и сидение. Представлен большой выбор обивки. Максимальная нагрузка - 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина600 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья550 мм
- Глубина сиденья600 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Цветчерный, хромированный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1200 мм
- Высота упаковки800 мм
- Глубина упаковки2440 мм
- Объём упаковки2.34 м3
- Изделия стопируютсяНет