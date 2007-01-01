Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Toko, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Toko, светло-серый
Стул обеденный Toko, светло-серый

Артикул: CH-081-536
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота795 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Характеристики товара

Описание

Стул Toko выполнен в современном стиле с акцентом на лаконичность и удобство. Изогнутая спинка и аккуратные подлокотники придают модели утончённый силуэт, делая её идеальным дополнением как для дома, так и для общественных пространств. Обивка из шенилла отличается мягкостью, лёгким благородным блеском и повышенной прочностью. Эта ткань устойчива к износу, долго сохраняет насыщенность цвета и дарит тактильный комфорт, что особенно важно для ежедневного использования. Модель оснащена мягким сиденьем с поролоновым наполнителем и рассчитана на нагрузку до 120 кг. Прочные металлические ножки обеспечивают устойчивость, а специальные подпятники защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Стул Toko прекрасно подойдёт для кухни, обеденной зоны или гостиной. Лаконичный дизайн делает его универсальным выбором и для кафе, ресторанов или стильных лаунж-пространств.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

