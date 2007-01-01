Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Leya, мокка, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Leya, мокка
5 оценок
13 990
Стул обеденный Leya, мокка - фото 1Стул обеденный Leya, мокка - фото 2Стул обеденный Leya, мокка - фото 3Стул обеденный Leya, мокка - фото 4Стул обеденный Leya, мокка - фото 5Стул обеденный Leya, мокка - фото 6
NEW

Стул обеденный Leya, мокка

Артикул: CH-081-530
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота815 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Leya — это сочетание современного минимализма и утончённой элегантности. Лаконичный силуэт с мягкой обивкой и тонким металлическим каркасом делает его универсальным решением как для домашнего интерьера, так и для стильных общественных пространств. Полукруглая спинка и подлокотники создают гармоничные линии, придавая модели изысканный вид. Обивка выполнена из ткани велюр Mohair — плотного, мягкого и износостойкого материала. Велюр приятен на ощупь, имеет лёгкий благородный блеск и отличается долговечностью: он сохраняет первоначальный вид даже при активном использовании. Поролоновый наполнитель сиденья обеспечивает комфортную посадку и поддерживает форму. Прочный металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг, что гарантирует долговечность и устойчивость стула. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Благодаря универсальному дизайну и нейтральной обивке цвета мокка, Leya органично впишется в интерьер кухни, столовой или гостиной, а также станет удачным выбором для кафе, ресторанов или зон ожидания.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота815 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес5.7 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсветло-коричневый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Вес упаковки14.80 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Габариты упаковки для логистики660
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

