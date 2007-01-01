Характеристики товара
Описание
Стул Leya — это сочетание современного минимализма и утончённой элегантности. Лаконичный силуэт с мягкой обивкой и тонким металлическим каркасом делает его универсальным решением как для домашнего интерьера, так и для стильных общественных пространств. Полукруглая спинка и подлокотники создают гармоничные линии, придавая модели изысканный вид. Обивка выполнена из ткани велюр Mohair — плотного, мягкого и износостойкого материала. Велюр приятен на ощупь, имеет лёгкий благородный блеск и отличается долговечностью: он сохраняет первоначальный вид даже при активном использовании. Поролоновый наполнитель сиденья обеспечивает комфортную посадку и поддерживает форму. Прочный металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг, что гарантирует долговечность и устойчивость стула. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Благодаря универсальному дизайну и нейтральной обивке цвета мокка, Leya органично впишется в интерьер кухни, столовой или гостиной, а также станет удачным выбором для кафе, ресторанов или зон ожидания.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина565 мм
- Высота815 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Вес5.7 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветсветло-коричневый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки670 мм
- Вес упаковки14.80 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Габариты упаковки для логистики660
- Изделия стопируютсяНет