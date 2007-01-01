Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина582 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья355 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Максимальная нагрузка125 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Вес упаковки6.9 кг
- Объём упаковки0.33 м3
- Изделия стопируютсяНет