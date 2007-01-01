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Настоящее фото товара Стул обеденный Гелис, темно-серый без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Гелис, темно-серый без подушки
7 оценок
5 29034
7 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Гелис, темно-серый без подушки - фото 1Стул обеденный Гелис, темно-серый без подушки - фото 2Стул обеденный Гелис, темно-серый без подушки - фото 3Стул обеденный Гелис, темно-серый без подушки - фото 4Стул обеденный Гелис, темно-серый без подушки - фото 5Стул обеденный Гелис, темно-серый без подушки - фото 6Стул обеденный Гелис, темно-серый без подушки - фото 7Стул обеденный Гелис, темно-серый без подушки - фото 8Стул обеденный Гелис, темно-серый без подушки - фото 9
Распродажа

Стул обеденный Гелис, темно-серый без подушки

Артикул: CH-074-299
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина582 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья355 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул обеденный Гелис, черный, без подушки от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина582 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья355 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Максимальная нагрузка125 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки770 мм
  • Вес упаковки6.9 кг
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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