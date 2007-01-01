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Настоящее фото товара Стул Алессандро, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Алессандро, желтый
43 оценки
3 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Алессандро, желтый - фото 1

Стул Алессандро, желтый

Артикул: CH-030-200
43 оценки
Основные характеристики
  • Длина480 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота870 мм
  • Вес5.6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Эргономичная спинка из высококачественного пластика, сиденье обито мягкой экокожей, хромированные металлические ножки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина480 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота870 мм
  • Вес5.6 кг
  • Объем0.08 л
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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