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Стул Nepal-p, серый, велюр, черный каркас - фото 1Стул Nepal-p, серый, велюр, черный каркас - фото 2Стул Nepal-p, серый, велюр, черный каркас - фото 3Стул Nepal-p, серый, велюр, черный каркас - фото 4Стул Nepal-p, серый, велюр, черный каркас - фото 5Стул Nepal-p, серый, велюр, черный каркас - фото 6Стул Nepal-p, серый, велюр, черный каркас - фото 7Стул Nepal-p, серый, велюр, черный каркас - фото 8Стул Nepal-p, серый, велюр, черный каркас - фото 9

Стул Nepal-p, серый, велюр, черный каркас

Артикул: CH-066-224
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сиденье обито велюром серии BARKHAT-M. Велюр прост в уходе и не теряет внешний вид длительное время. Наполнитель не теряет форму и не деформируется при длительном использовании.

4 шт / 2 кор

вес одного: 7,9 кг

объем одного: 0,09 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота спинки490 мм
  • НаполнительПенополиуретан
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Цвет каркасачерный

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