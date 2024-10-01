Характеристики товара
Описание
Сиденье обито велюром серии BARKHAT-M. Велюр прост в уходе и не теряет внешний вид длительное время. Наполнитель не теряет форму и не деформируется при длительном использовании.
4 шт / 2 кор
вес одного: 7,9 кг
объем одного: 0,09 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина580 мм
- Высота910 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота спинки490 мм
- НаполнительПенополиуретан
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Цвет каркасачерный