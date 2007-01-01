Характеристики товара
Описание
Мягкая обивка выполнена из велюра - прочного износостойкого материала. Прямые металлические ножки в черном цвете имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Удобная подножка позволяет расположиться максимально комфортно.Оригинальная форма спинки с выступающими элементами создает ощущение уюта. Изделие прекрасно дополнит интерьер кухни или кафе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина500 мм
- Высота930 мм
- Ширина сиденья425 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Высота посадочного места 650 мм
- Вес7 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Вес упаковки17.70 кг
- Габариты упаковки для логистики610
- Изделия стопируютсяНет