Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Матео с кантом светло-серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Матео с кантом светло-серый велюр
14 оценок
12 990
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Матео с кантом светло-серый велюр - фото 1Стул полубарный Матео с кантом светло-серый велюр - фото 2Стул полубарный Матео с кантом светло-серый велюр - фото 3Стул полубарный Матео с кантом светло-серый велюр - фото 4

Стул полубарный Матео с кантом светло-серый велюр

Артикул: CH-080-740
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья425 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкая обивка выполнена из велюра - прочного износостойкого материала. Прямые металлические ножки в черном цвете имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Удобная подножка позволяет расположиться максимально комфортно.Оригинальная форма спинки с выступающими элементами создает ощущение уюта. Изделие прекрасно дополнит интерьер кухни или кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья425 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Высота посадочного места 650 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки17.70 кг
  • Габариты упаковки для логистики610
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Adam, рогожка/ экокожа комби серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Adam, рогожка/ экокожа комби серый, произведённого компанией ChiedoCover
31 290
Оптовая цена

Стул Adam, рогожка/ экокожа комби серый

68
Распродажа
Фотография товара Стул Nikki, светлая мята/ серо-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Nikki, светлая мята/ серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 69056
12 790 ₽Оптовая цена

Стул Nikki, светлая мята/ серо-зеленый

57
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стул Меган велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Меган велюр бежевый

26
В наличии 56 шт.В пути 24 шт.
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES M РОЗОВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES M РОЗОВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES M РОЗОВЫЙ

126
Распродажа
Фотография товара Стул Кромвель II серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кромвель II серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 9907
12 790 ₽Оптовая цена

Стул Кромвель II серый

26
В наличии 48 шт.
Фотография товара Стул Iron, розовый/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Iron, розовый/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Стул Iron, розовый/ золото

79
Фотография товара Кресло Кэнди велюр зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Кресло Кэнди велюр зелёный

26
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Фоджа, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Фоджа, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Фоджа, желтый

34
Распродажа
Фотография товара Стул Olys, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Olys, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29022
4 190 ₽

Стул Olys, зеленый

6
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук, произведённого компанией ChiedoCover
от8 69021
10 990 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук

8

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Амадора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Амадора, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990

Стол Амадора

40
New
Фотография товара Стол CREMONA 140 KL-105, итальянская керамика / Тауп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол CREMONA 140 KL-105, итальянская керамика / Тауп, произведённого компанией ChiedoCover
95 990

Стол CREMONA 140 KL-105, итальянская керамика / Тауп

8
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол Ингаторп, белый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ингаторп, белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
23 790
Оптовая цена

Стол Ингаторп, белый матовый

7
Распродажа
Фотография товара Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от11 8905
12 390 ₽

Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар

64
Фотография товара Стол Маунт, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Маунт, коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
144 090
Оптовая цена

Стол Маунт, коричневый

146
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от28 99018
34 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный

26
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол Вольтер d1200, патина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вольтер d1200, патина, произведённого компанией ChiedoCover
42 590

Стол Вольтер d1200, патина

38
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди М 100, Натуральное дерево/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди М 100, Натуральное дерево/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от22 79021
28 690 ₽Оптовая цена

Стол Сканди М 100, Натуральное дерево/Слоновая кость

12
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол обеденный Кослан мини от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Кослан мини, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Стол обеденный Кослан мини

31
Фотография товара Раскладной обеденный стол Pion, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раскладной обеденный стол Pion, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
104 290
Оптовая цена

Раскладной обеденный стол Pion, черный, серый

10
В наличии 20 шт.

Другие товары из раздела стулья для кухни

Распродажа
Фотография товара Стул Solstice, светло-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solstice, светло-бежевый , произведённого компанией ChiedoCover
2 99035
4 590 ₽Оптовая цена

Стул Solstice, светло-бежевый

11
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Raw Steel от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Raw Steel, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Стул Raw Steel

8
Фотография товара Стул Office Ease, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Office Ease, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул Office Ease, бежевый

5
Фотография товара Стул Миранда орех/ромб бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Миранда орех/ромб бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Миранда орех/ромб бежевый

12
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стул Флорешт, мягкий, вращающийся , произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Стул Флорешт, мягкий, вращающийся

13
Фотография товара Стул Berlin,белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Berlin,белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена

Стул Berlin,белый

9
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Quill, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quill, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 49031
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Quill, белый

10
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Полубарный Бриф DD велюр пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Полубарный Бриф DD велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул Полубарный Бриф DD велюр пыльно-розовый

6
В наличии 5 шт.В пути 12 шт.
Фотография товара Стул Флекс New рогожка Lumos зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс New рогожка Lumos зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Флекс New рогожка Lumos зеленый

11
Фотография товара Стул барный Хай-Тек бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Хай-Тек бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул барный Хай-Тек бежевый

7

Товар в корзине

Стул полубарный Матео с кантом светло-серый велюр
Стул полубарный Матео с кантом светло-серый велюр
12 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Амадора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Амадора, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990

Стол Амадора

40
New
Фотография товара Стол CREMONA 140 KL-105, итальянская керамика / Тауп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол CREMONA 140 KL-105, итальянская керамика / Тауп, произведённого компанией ChiedoCover
95 990

Стол CREMONA 140 KL-105, итальянская керамика / Тауп

8
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол Ингаторп, белый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ингаторп, белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
23 790
Оптовая цена

Стол Ингаторп, белый матовый

7
Распродажа
Фотография товара Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от11 8905
12 390 ₽

Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар

64

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности