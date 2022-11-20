1 коробка / 1 шт.
Габариты:68*28*59
Вес брутто: 14
Объем: 0,102
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Тарелка глубокая Идиллия D24
Тарелка глубокая Кунстверк D20.8
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Тарелка мелкая Коллаж D15
Тарелка мелкая Коллаж D18.7
Тарелка глубокая Коллаж D22.5
Стул пластиковый Gaius на полозьях с пюпитром, с сеткой
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