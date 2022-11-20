Стул офисный Simona серый

10 оценок

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Стул офисный Simona серый

4.3
9 990 ₽14 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты:68*28*59

Вес брутто: 14

Объем: 0,102

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Основные характеристики

  • Глубина620 мм
  • Ширина640 мм
  • Высота960 мм
  • Высота до сиденья380, 460 мм
  • Вес12 кг
  • Цвет11

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