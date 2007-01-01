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Стул обеденный Pip, желтый, желтые ножки NP

Артикул: CH-074-669
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный и мягкий обеденный стул Pip подходит для эксплуатации на кухне или гостиной. Лаконичная модель прекрасно дополнит интерьеры различных стилей.

Обивка выполнена из мягкой ткани шенилл, ножки изготовлены из металла в тон обивке. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.
Стул в стиле лофт станет ярким акцентом в интерьере кухни.
Максимальная нагрузка 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина465 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки22 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Стул обеденный Pip, желтый, желтые ножки NP
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